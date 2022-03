Dal satellite gli effetti dei bombardamenti e le manovre militari a Kiev

Guerra in Ucraina

Nuove immagini satellitari fornite dalla società statunitense Maxar Technologies martedì 8 marzo mostrano l'attività militare in corso a Kiev e dintorni e alcuni dei recenti danni causati dai bombardamenti dell'artiglieria.

In alcune immagini, nota Maxar, sono visibili le manovre di veicoli corazzati ed equipaggiamento a nord-est e sud-ovest dell'aeroporto Antonov, vicino a Hostomel nella regione di Kiev. Non lontano, a Irpin, c'è il ponte distrutto sul fiume Irpin punto di attraversamento dei civili in fuga. Le immagini satellitari hanno mostrato i danni causati dai bombardamenti russi a un ponte nel sobborgo a nord-ovest della capitale.

Dopo i bombardamenti di lunedì, Irpin è rimasta per tre giorni senza elettricità, acqua e riscaldamento. Secondo quanto riporta Maxar diversi crateri di bombe sono visibili nei campi e nell'area intorno al ponte. L'Ucraina ha accusato i russi di prendere di mira i corridoi umanitari, tra cui il ponte di Irpin. L'avanzata della Russia verso la capitale, Kiev, continua a essere contrastata delle forze ucraine intorno alle vicine città di Hostomel, Bucha, Vorzel e Irpin.