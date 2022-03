In mostra Horridus, scheletro di Triceratopo tra i più completi al mondo

Uno degli scheletri fossili di Triceratopo più completi e meglio conservati al mondo è in mostra a Melbourne in Australia. I resti di questo maestoso esemplare di dinosauro erbivoro furono ritrovati nel 2014 negli Stati Uniti, in Montana, da una società privata di paleontologia specializzata nel ritrovamento di fossili e furono poi acquistati dai Museums Victoria, il più grande polo museale pubblico australiano, che lo ha ribattezzato Horridus, dal nome della specie di Triceratopo a cui appartenevano quelli che potevano raggiungere le dimensioni maggiori.

All'epoca della scoperta ci volle più di un anno per dissotterrare le 266 ossa rimaste sepolte per 67 milioni di anni. Il Triceratopo fu infatti una delle ultime specie di dinosauri a comparire sul pianeta prima della drammatica estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene. Horridus è completo per quasi l'85 per cento, alto circa 2,5 metri, lungo 7 metri per una tonnellata di peso. Il cranio è completo al 98 per cento e presenta splendide corna sopraorbitali e il corno nasale insieme a un maestoso collare osseo. Un aspetto che fa del Triceratopo, insieme al Tyrannosaurus, uno dei dinosauri più riconoscibili e popolari. Una sorta di versione preistorica dell'attuale rinoceronte.

Molto di questo Triceratopo rimane ancora da scoprire. A cominciare dal sesso. Non si sa se Horridus fosse un maschio o una femmina. È una domanda questa, spiega a CNN Erich Fitzgerald, curatore senior di paleontologia dei vertebrati dei Museums Victoria, a cui i paleontologi difficilmente riescono a rispondere, ci vorrebbe una macchina del tempo. Un mistero anche come Horridus sia giunto fino a noi così ben conservato. Forse, dice Fitzgerald l'animale è morto in acqua e la carcassa è stata rapidamente sepolta dalla sabbia e dal fango sul letto del fiume. Ipotesi contrastanti anche sulla funzione delle splendide corna. Per molto tempo si è creduto che si trattasse di strumenti di difesa contro i predatori come il Tyrannosaurus, più recentemente si è consolidata la teoria secondo cui il Triceratopo, come accade per i cervi con i loro palchi, usassero le corna per il corteggiamento e per stabilire il predominio sugli altri esemplari della specie.

La mostra "Triceratops: Fate of the Dinosaurs" è il fiore all'occhiello del Museo di Melbourne, ma per chi non abbia in programma a breve un viaggio in Australia un modello di Horridus in 3D è disponibile sul sito internet.