Elton John compie 75 anni e ha "tanta voglia di suonare ancora"

La rockstar britannica Elton John compie 75 anni e giura di continuare a fare musica, anche mentre gira il mondo per l'ultima volta. "Mi sento incredibilmente fortunato, amo ancora così tanto quello che faccio. Sono ancora così pieno di energia per la musica ed eccitato di poter suonare, ascoltare e parlare di questo ogni singolo giorno". Per celebrare il suo compleanno, rilascerà sulle piattaforme di streaming, per la prima volta, una versione rimasterizzata in digitale del suo album "Diamonds: The Ultimate Greatest Hits".

Sulla scena musicale dagli anni '70, con successi come "Crocodile Rock", "Candle in the Wind" e "Rocketman", nominato cavaliere dalla Regina Elisabetta II nel 1998, Sir Elton John ha venduto più di 300 milioni di dischi in tutto il mondo e continua a dominare le classifiche con "Cold Heart", brano inciso con la cantante Dua Lipa.

Ha definito i suoi 75 anni una "pietra miliare". "Troverò sicuramente il tempo oggi per fare un bilancio e ringraziare la mia buona stella per la mia meravigliosa famiglia, gli amici e la carriera", dice.

Dal 2018 è impegnato nel tour "Farewell Yellow Brick Road" - più di 300 concerti in tutto il mondo - e ogni volta sottolinea che "l'emozione di suonare dal vivo è incredibile come lo era 50 anni fa".

The Rocketman

Reginald Kenneth Dwight nasce il 25 marzo del 1947 a Pinner (UK). Gli anni dell'infanzia trascorrono tormentati ma immersi nella musica: il padre si diletta a suonare la tromba e la madre colleziona dischi di Elvis Presley e Bill Haley & His Comets che fanno scoprire a Elton il rock'n'roll.

"Un giorno ascoltai Little Richard, poi Jerry Lee Lewis. Mi bastò. Non desiderai essere nient'altro", ha raccontato. Resta il fatto che fin da bambino dimostra un talento naturale, suona il pianoforte a orecchio, Bach, Mozart, Beethoven. Al conservatorio è uno studente modello.

Nel 1962 forma la sua prima band, i Corvettes, poi arrivano i Bluesology con una nuova formazione, e il primo 45 giri, Come Back Baby, fino alla decisione di lasciare la band e iniziare una carriera solista che decolla quando Elton John incontra il suo paroliere e autore di sempre, Bernie Taupin.

Dal loro sodalizio nascono Your Song, Rocket Man, Candle in the Wind (canzone che aveva inizialmente come protagonista Marilyn Monroe e dedicata successivamente a Lady Diana nel 1997), Goodbye Yellow Brick Road, Crocodile Rock, Daniel, Tiny Dancer, Don't Let the Sun Go Down on Me, Don't Go Breaking My Heart, Sorry Seems To Be The Hardest Word e Sacrifice.

Nel 1994 Elton John è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, mentre nel 1998 è stato insignito dell'onorificenza Cavaliere (Knight Bachelor) dalla Regina Elisabetta II per i servigi resi alla musica, alla cultura inglese e alla beneficenza. Nel 1997 la Royal Academy of Music di Londra lo ha accolto come membro onorario. Nel 2004 la rivista Rolling Stone lo ha inserito al 49º posto nella sua lista dei 100 migliori artisti di tutti i tempi.

Nella sua carriera ha composto oltre settecento canzoni. A partire dalla fine degli anni Sessanta ha tenuto oltre 3.500 concerti e nel 2008 ha completato il suo personale record di essersi esibito in tutti e 50 gli Stati degli Usa. Ha scritto musical (Billy Elliott) e colonne sonore per la Disney (Il Re Leone), premiato con l'Oscar che si aggiunge a 6 Grammy, 2 Brits, un Tony. Non c'è spazio per un ritiro dalle scene: "Sono ancora più entusiasta di prima, la musica non ha perso la sua luce", dice. "È stata tutta la mia vita, il mio sostegno, la mia anima gemella. Quando ero triste e quando sono stato felice la musica era sempre lì, insieme a me".

Nel 2020 Rocketman, il film dedicato alla sua vita, ha vinto due Oscar (miglior attore e miglior canzone).