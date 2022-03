"Pas de deux. Marino Marini Igor Stravinskij", Il sodalizio dei due artisti in una mostra inedita

Era il 1948, all'interno della galleria d'arte newyorkese "Curt Valentine", quando si incontrarono lo scultore, pittore, incisore italiano Marini Marini e il musicista, compositore e direttore d'orchestra russo naturalizzato francese - poi divenuto statunitense nel 1945 - Igor Stravinskij.

Da allora, nacque uno straordinario sodalizio, illustrato dalle 50 opere esposte a Firenze, nel museo Marino Marini, dall’11 marzo.

Dalle acqueforti della serie "Marino to Stravinskij", alle litografie "Personnages du sacre du printemps", fino all'unica, straordinaria, scenografia realizzata da Marini, proprio per Stravinskij, per il balletto “La sagra della primavera”, rappresentata alla Scala l'8 dicembre 1972.

Durante il vernissage, il curatore della mostra fiorentina, Luca Scarlini, scrittore, drammaturgo e voce di Radio Tre, racconterà il legame tra i due maestri, accompagnato al piano dal M°Antonio Artese.

A partire da venerdì prossimo, dunque, al primo piano del museo Marini saranno esposti dipinti dedicati ad attori, danzatori e giocolieri e incisioni originali a tema teatrale.

Prima della scenografia per il balletto di Stravinskij, Marini aveva rifiutato molte volte di lavorare per il teatro, ma fu proprio l’ amico a persuaderlo e dalla loro collaborazione, nacquero opere straordinarie. “Gli incontri tra artisti di diverse discipline generano eredità ricche – ha spiegato Scarlini, collaboratore di numerose istituzioni teatrali italiane e europee, tra cui il National Theatre di Londra – il Novecento è stata epoca di grandi incontri: il lavoro di artisti notissimi con compositori illustri nasceva in base ad affinità elettive. Il ballo per Marino era stato una seduzione importante fin dalla giovinezza, come dimostrano la nutrita sequenza delle danzatrici, di grandi e piccole dimensioni, e i numerosi lavori pittorici e di incisione. “Pas de deux: Marino Marini Igor Stravinskij” narra con opere inedite o poco viste la storia di un’amicizia che è anche sincera condivisione di un sentimento dell’arte come evocazione di antichi ritmi vitali, che il secolo scorso aveva riscoperto dopo un lungo oblio”.

I fondali dipinti da Marini per “La sagra della primavera” andarono dispersi dopo il debutto e quindi saranno proiettati in formato digitale. Uno di essi, invece, riprodotto su tela.

In prestito dalla Fondazione Marino Marini di Pistoia, città natale dello scultore, saranno esposti una serie di biglietti e scambi epistolari che documentano la stima e l’affinità tra i due artisti; le acqueforti e le litografie realizzate tra il 72 e il 74 in ricordo di Stravinskij, scomparso nel 1971, e il suo ritratto in bronzo, definito “straordinariamente bello” dal musicista stesso.