Giovani artisti a Kiev aiutano la resistenza dal loro studio sotterraneo trasformato in bunker

A Kiev la vita resiste nei sotterranei mentre in superficie l'artiglieria russa continua a bombardare. Per una venticinquina di giovani artisti provenienti da tutta l'ucraina celebrare un compleanno è l'occasione di trascorrere una serata apparentemente normale, esorcizzando per qualche momento la guerra che incombe sopra le loro teste.

Il gruppo aveva iniziato a ristrutturare questo seminterrato prima dell'inizio della guerra. L'obiettivo era allestire uno studio e uno spazio di coabitazione, ma una volta iniziata l'invasione, lo hanno trasformato in un rifugio. Ora questi artisti mettono a disposizione il loro talento, le loro capacità e il loro tempo per realizzare oggetti utili alla difesa territoriale della città e distribuire e coordinare gli aiuti.

Le forze russe rimangono alla periferia della capitale, la loro avanzata si è arrestata negli ultimi giorni, ma i colpi di artiglieria hanno continuato a colpire aree residenziali e le sirene di allarme non smettono di suonare. Si stima che la metà della popolazione della capitale sia fuggita in altre parti del paese, o all'estero, da quando la Russia ha attaccato il 24 febbraio.