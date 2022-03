Gli indigeni canadesi a Roma per chiedere giustizia al Papa

Natan Obed, capo dell'organizzazione nazionale che rappresenta gli Inuit in Canada afferma che l'incontro con Papa Francesco in Vaticano non sarà occasione di festa. Obed farà parte di una delegazione indigena che sarà ricevuta dal Pontefice.



Gli incontri cominciano oggi e si concluderanno venerdì primo aprile. Oggi il Papa incontra singolarmente la delegazione Metis e la delegazione Inuit, giovedì 31 marzo la delezione First Nations.



Obed intende sollevare in particolare un caso specifico: che sia fatta giustizia per le vittime di un prete accusato di crimini contro bambini, un sacerdote oblato, Johannes Rivoire, che continua a vivere in libertà nonostante le molteplici accuse di violenza sessuale relative al suo periodo nel Nunavut.