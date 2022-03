I disegni e i violini nella metro: la vita e la resistenza a Kharkiv

A oltre un mese dall'inizio dell'invasione russa, gran parte di Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, è ridotta in macerie. La vita per molti trascorre nei rifugi, dove chi non è riuscito a scappare cerca riparo dalle bombe. I disegni colorati dei bambini conducono alla metropolitana trasformata in un bazar dove si cucina, si studia, si mangia, si aspetta. Un bimbo guarda i cartoni animati alla tv.

Qui si dorme gli uni accanto agli altri su materassini di fortuna o nei vagoni dei treni. Qualcuno può contare su una tenda da campeggio e un po' di privacy in più.

Alcuni di questi scatti, istantanee di vita al tempo di guerra, sono stati diffusi dal Ministero degli esteri ucraino su Twitter. “La metro è diventata un rifugio anti bombe e la casa temporanea di molti cittadini, ma la vita va avanti”, si legge nella didascalia.

Oggi è domenica, un quintetto d'archi suona sui gradini della metro. Tra il pubblico: un soldato, un uomo che si porta la mano al petto, i padri con le figlie con le coroncine di fiori. Ascoltano in silenzio, mentre in superficie, un gruppo di persone riempie centinaia di sacchi di sabbia per proteggere i monumenti. La vita va avanti.