Il capolavoro perduto: la "Maddalena" ritrovata di Antonio Canova va all'asta a Londra

Descritta dalla casa d'aste come il "capolavoro perduto" dello scultore neoclassico, l'opera che ritrae Maria Maddalena in uno stato di estasi religiosa fu realizzata su commissione dell'allora primo ministro britannico Robert Jenkinson, secondo conte di Liverpool. Canova ci lavorò per tre anni e la scultura fu completata poco prima della sua morte nel 1822. Donald Johnston, direttore del dipartimento di scultura di Christie's, spiega che la “Maddalena giacente” è una delle ultime opere eseguite dal Canova venuta alla luce solo di recente dopo anni in cui l'attribuzione al Canova era andata persa.

Alla morte del primo ministro nel 1828, la scultura fu acquistata da Lord Ward e in una successiva vendita all'asta passò a Sir Herbert Smith. Fu esposta in diverse grandi mostre pubbliche in tutto il Regno Unito. Nel 1867, spiega Johnston, “fu uno dei pezzi forti della mostra Art Treasures di Manchester”, prima di essere venduta con la casa padronale di Witley Court. È qui che si perde l'autografia di Canova. In una successiva vendita all'asta nel 1938 venne descritta semplicemente come una "figura classica". Ad acquistarla fu Violet van der Elst, imprenditrice, collezionista e attivista nota per il suo impegno contro la pena di morte nel Regno Unito. La scultura rimase nel giardino di casa van der Elst, dopo la vendita della proprietà nel 1959 a un mercante d'arte locale. Nel 2002, ancora priva di attribuzione, fu acquistata da una coppia britannica per abbellire il parco della loro villa a un'asta di statue da giardino per 5.200 sterline.

Donald Johnston ha commentato: "Questa scultura è il risultato della commissione ampiamente documentata da parte di una grande figura della storia britannica il cui acquisto della Maddalena è una testimonianza dell'amore che i collezionisti britannici hanno sempre dimostrato per il lavoro del grande scultore neoclassico. È significativo che sia strettamente imparentata al celebre ‘Endimione’ a Chatsworth, entrambi completati nell'estate del 1822".

La scultura, attualmente in mostra da Christie's a Londra, andrà in tour a New York e Hong Kong prima di tornare a Londra per l'asta del 7 luglio. La valutazione di partenza dell'opera oscilla tra i 5 e gli 8 milioni di sterline (6-9,5 milioni di euro).