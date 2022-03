"Il grande convoglio militare russo diretto a Kiev si sparpaglia e si riposiziona"

La guerra in Ucraina

Nuove immagini satellitari mostrerebbero lo spostamento del convoglio militare russo diretto a Kiev. Scrive il quotidiano Bbc: "In gran parte si sarebbe riposizionato". L'ultima volta la colonna militare era stata avvistata vicino all'aeroporto di Antonov, a nord-ovest della capitale. Secondo l'azienda Maxar Technologies, che rilascia appunto le foto satellitari, l'artiglieria si sarebbe spostata più a nord e ora sarebbe in posizione. Questo farebbe pensare a un imminente attacco russo a Kiev. Il convoglio immortalato già da diversi giorni partiva da Pribyrsk (località più vicina al confine tra Ucraina e Bielorussia) fino a estendersi alla base aerea di Antonov (scalo bombardato nei giorni scorsi e dove sarebbe stato distrutto l'aereo più grande al mondo). Un tragitto che la Cnn aveva quantificato in "circa 40 miglia (poco meno di 65 Km)".