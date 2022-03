Il mare è troppo caldo, la Grande Barriera Corallina perde i suoi colori

Le temperature dell'oceano superiori alla media minacciano un patrimonio mondiale dell'umanità già a rischio a causa dei cambiamenti climatici. La Grande Barriera Corallina è stata nuovamente colpita da un "vasto evento di sbiancamento" dovuto al fatto che il corallo è “stressato” dall'aumento della temperatura del mare al largo dell'Australia nord-orientale. Lo dichiara venerdì la Great Barrier Reef Marine Park Authority.

Secondo l'autorità, quel che sta succedendo alla più grande barriera corallina del mondo, che si estende per più di 2.300 chilometri lungo la costa nord-orientale dell'Australia, è “coerente con la distribuzione spaziale dello stress termico”. I coralli patiscono l'impatto dell'aumento delle temperature. Un'indagine aerea ha mostrato la perdita di colore del corallo in più punti, "confermando un evento di sbiancamento di massa, il quarto dal 2016", si legge nel comunicato della Reef Authority, che gestisce il più grande sistema di barriere coralline del mondo.

I coralli hanno sofferto nonostante il relativo raffreddamento portato da La Nina. Questo fenomeno di deperimento, che si traduce nello sbiancamento, è causato dall'aumento della temperatura dell'acqua che porta all'espulsione delle alghe simbiotiche che donano al corallo il suo brillante colore. Secondo l'autorità i coralli possono ancora recuperare se le condizioni dell'acqua miglioreranno: "Le condizioni meteorologiche nelle prossime due settimane saranno cruciali nel determinare l'estensione e la gravità dello sbiancamento". Il rapporto della Reef Authority arriva mentre in Australia è in corso l'ispezione della barriera da parte di una missione delle Nazioni Unite

"I famosi colori brillanti della Grande Barriera Corallina sono stati sostituiti da un bianco spettrale", denuncia a AFP Martin Zavan, di Greenpeace Australia esortando il governo a mostrare le zone colpite dal fenomeno e non quelle ancora indenni e più pittoresche alla missione dell'ONU: “Se il governo è seriamente intenzionato a permettere alla missione delle Nazioni Unite di avere un quadro completo dello stato della barriera corallina, dovrebbe portare la missione al nord e al centro della barriera”. Lo scopo della missione è valutare se il governo australiano stia facendo abbastanza per difendere i coralli dalle minacce che ne mettono a repentaglio la sopravvivenza, a partire dal cambiamento climatico. Tutto questo prima che, a giugno, la commissione UNESCO decida se inserirla o meno nella “lista nera” dei patrimoni dell'umanità “in pericolo”.

Nel luglio scorso la commissione aveva scelto di non classificare il sito come "in pericolo", una decisione presa contro la raccomandazione dell'UNESCO che sorprese molti osservatori. A gennaio l'Australia ha lanciato un piano di protezione "Reef 2050" da un miliardo di dollari dopo la minaccia di declassamento del sito. Il mese scorso un gruppo di ricercatori ha lanciato l'allarme sostenendo che le barriere coralline, che ospitano un quarto della fauna marina del mondo e rappresentano un mezzo di sussistenza per più di mezzo miliardo di persone, andranno comunque probabilmente perse anche se gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima saranno raggiunti. Secondo gli autori del rapporto pubblicato sulla rivista PLOS Climate, una media

di 1,5 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali impedirebbe a più del 99% delle barriere coralline del mondo di riprendersi da ondate di calore sempre più frequenti.