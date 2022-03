Il mondo dello sport si tinge dei colori della bandiera ucraina

Sui campi da gioco e sugli spalti, atleti, squadre e tifosi di tutto il mondo non hanno fatto mancare in questi giorni il proprio sostegno all'Ucraina con uno striscione, un minuto di raccoglimento, una scritta "Fermate la guerra" sui colori azzurro e giallo della bandiera. E poi ci sono gli atleti ucraini in giro per il mondo che lanciano messaggi di vicinanza ai propri connazionali sotto attacco. L'ultimo caso è quello della tennista Elina Svitolina che dopo aver battuto la russa Potapova nel primo turno del torneo WTA di Monterrey ha dichiarato: ""Penso che la mia missione sia unire la comunità tennistica per aiutare l'Ucraina. Sono qui per questo. Vado in campo per la mia nazione e faccio il massimo usando le mie risorse per invitare le persone ad aiutare la mia nazione".

La numero 15 del mondo e miglior tennista ucraina nel ranking Wta aveva annunciato l'intenzione di non affrontare tenniste russe e bielorusse finché la Wta non avesse preso posizione dopo l'invasione della sua nazione. Presa di posizione che poi c'è stata, con la decisione di Atp e Wta che gli atleti rappresentanti di Russia e Bielorussia non potranno essere associati al nome o alla bandiera della propria nazione fino a nuovo ordine. La scelta di campo di Atp e Wta, che hanno anche cancellato il torneo combined di Mosca previsto in calendario per il prossimo ottobre, hanno convinto Svitolina che prima del match ha dichiarato a ITV: "La mia avversaria non giocherà sotto la bandiera russa, andrò in campo e indosserò una divisa con i colori dell'Ucraina. E' come se avessi la mia nazione sulle spalle."

Sono passati 7 giorni dall'avvio dell'invasione russa e appare tradito il messaggio di fratellanza colto dall'obiettivo del fotografo di Associated Press Gregory Bull alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, quando il russo Ilia Burov ha abbracciato l'ucraino Oleksandr Abramenko al termine della finale di freestyle in cui entrambi entrambi hanno conquistato medaglie. Con l'Ucraina sotto le bombe giocatori di tutte le nazionalità hanno indossato in qualche modo sulle maglie i colori della bandiera, scarpe con una semplice scritta contro la guerra, mentre negli stadi i tabelloni si sono illuminati di giallo e azzurro e di messaggi di condanna per l'attacco di Mosca e di solidarietà a Kiev.

Le istituzioni calcistiche hanno messo al bando la Russia. Con una decisione congiunta, Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale e le squadre di club russe. Decisione che estromette la Russia dai play-off mondiali in programma a fine marzo. E se i vertici del calcio mondiale hanno manifestato così la "piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina", l'immagine forse più toccante della vicinanza del mondo del calcio al popolo ucraino viene dagli spalti dello stadio di Wembley dove domenica scorsa si è giocata la finale della English Football League Cup tra il Liverpool e il Chelsea con un tifoso dei Reds che, in mezzo alle bandiere, tiene un semplice cartello giallo e azzurro con la scritta "YNWA", le iniziali di "You'll Never Walk Alone", l'inno del Liverpool cantato dai tifosi all'inizio di ogni partita.