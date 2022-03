Il più grande diamante bianco mai messo all'asta esposto a Dubai

"The Rock", un diamante bianco di 228,31 carati, è stato presentato oggi a Dubai alla vigilia di un'asta in cui si stima che la pietra preziosa possa raggiungere i 30 milioni di dollari. La gemma proviene dal Sudafrica, dove è stata estratta e tagliata più di 20 anni fa. Secondo Christie's si tratta del più grande diamante bianco mai messo all'asta. “The Rock”, ha dichiarato Christie's, è "il più grande diamante taglio a goccia di colore D-Z mai classificato" dal Gemological Institute of America", aggiungendo che è "colore G, purezza VS1". Dopo il debutto a Dubai, dove rimarrà esposto fino al 29 marzo, “The Rock” andrà a Taipei, New York e Ginevra, dove sarà messo all'asta l'11 maggio.