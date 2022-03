In fuga da Irpin sotto le bombe

I bombardamenti russi sono continuati a Irpin, alla periferia nord-ovest di Kiev, dove domenica almeno quattro persone sono state uccise mentre era in corso il tentativo di evacuazione dei civili, secondo quanto riporta il New York Times. Da sabato gli abitanti si sono radunati sotto un ponte danneggiato sul fiume Irpin, prima di tentare di attraversare l'altro lato a piedi e in piccoli gruppi. Sono giorni che i civili stanno cercando di fuggire da Irpin dove sono in corso intensi combattimenti mentre la Russia continua la sua offensiva verso la capitale.

Proprio a un lungo, drammatico reportage da Irpin il Times dedica il titolo d'apertura "Fuga delle famiglie per la vita" e l'intera prima pagina. Questo l'incipit dell'articolo dell'inviata Catherine Philp: "'In arrivo, in arrivo', il grido si alza lungo la strada verso il ponte fracassato e sfondato di Irpin. I civili che camminavano gettano da parte le loro valigie e i gonfi sacchetti di plastica e si tuffano sotto gli alberi per ripararsi mentre il colpo di mortaio russo atterra. Dietro di loro, una famiglia di quattro persone è stata colta allo scoperto mentre i proiettili cadevano, nel mezzo di una strada piena di civili in fuga". Nel dodicesimo giorno di guerra, "La Russia è crudele con i civili", titola in apertura anche El Pais facendo riferimento ai bombardamenti sui civili in fuga a Irpin e punta anche sul "fallimento del secondo tentativo di evacuare Mariupol" mentre "l'esercito russo raddoppia la sua offensiva contro Kiev e bombarda con intensità il sobborgo di Irpin".