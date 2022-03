In Siria dopo 11 anni di guerra i bambini vivono ancora sotto le bombe

Nel marzo del 2011 i siriani scendono in piazza a Daraa, nella Siria meridionale, per un'inedita protesta contro Bashar al-Assad, dopo che il mese prima alcuni studenti erano stati arrestati con l'accusa di avere tracciato con lo spray slogan anti-regime. Un fatto senza precedenti nei 40 anni al potere della famiglia Assad. La reazione delle autorità di Damasco è durissima. Nel sangue vengono represse anche successive manifestazioni in altre città, fino a quando l'opposizione comincia a fare ricorso alle armi e i primi militari disertori fondano l'Esercito libero siriano.

La "rivoluzione" si trasforma in un lungo e sanguinoso conflitto, la Siria in un campo di battaglia con un'infinità di attori coinvolti, fazioni ribelli, gruppi jihadisti e interessi stranieri.

Dalle proteste di Daraa all'opposizione armata, ai denunciati attacchi con armi chimiche, fino all'Isis: in questa galleria fotografica raccontiamo la guerra con dieci scatti simbolo che hanno portato il dramma della Siria davanti agli occhi di tutti, mentre la soluzione appare ancora lontana con l'aggravarsi della crisi economica, con le vite e il futuro di una generazione di bambini appesi a un filo.

L'ultimo scatto è dedicato al piccolo Mustafa e al padre Munzir, una foto che ha vinto premi e fatto il giro del mondo. Padre e figlio sono vittime delle gravissime conseguenze del conflitto in Siria: il primo ha perso una gamba a seguito di un bombardamento, mentre il piccolo è nato senza braccia né gambe a causa di un attacco chimico. Oggi vivono in Italia, dove sono arrivati per ricominciare, dopo una gara di solidarietà.

Mezzo milione di morti in undici anni di guerra

In undici anni di guerra sono mezzo milione le persone uccise e identificate. Se si contano anche le persone non identificate il numero degli uccisi è 610 mila. Di questi più di 160 mila sono civili. Sono i dati dell'Osservatorio nazionale per i diritti umani.

Lo scorso anno, circa 900 bambini hanno perso la vita o sono stati feriti. Questo porta il numero totale di bambini uccisi o feriti, dall’inizio della crisi, a circa 13.000. Mine antiuomo, residuati bellici esplosivi e ordigni inesplosi sono stati la causa principale di questi incidenti nel 2021.

“Circa 5 milioni di bambini sono nati in Siria dal 2011. Non conoscono altro che guerra e conflitto. In molte parti della Siria, continuano a vivere con la paura di violenze, mine e residuati bellici esplosivi”, ha dichiarato Bo Viktor Nylund, rappresentante dell’Unicef in Siria.

Secondo Save the Children, 6,5 milioni di bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria, 2,5 milioni di bambine e bambini non vanno a scuola e quasi 800.000 sono malnutriti. Nel nord della Siria, il conflitto sta ancora causando molte vittime tra i civili e costringe ogni giorno le famiglie a lasciare le proprie case. Inoltre la combinazione letale di COVID-19, svalutazione delle principali valute e carenza di beni di prima necessità, ha gettato il paese in una profonda crisi economica, soprattutto nel nord del Paese, dove le famiglie sono costrette a lottare quotidianamente per la sopravvivenza.

L'allarme di Oxfam

Circa 12 milioni di persone, il 55% della popolazione, vivono in uno stato di insicurezza alimentare. Il Paese fino a oggi ha fatto affidamento sulle importazioni di grano dalla Russia. Con lo scoppio della crisi in Ucraina, il governo ha deciso perciò il razionamento delle riserve alimentari e non solo: oltre al grano, zucchero, riso e carburante.

È l’allarme lanciato da Oxfam, che ha realizzato un’indagine tra 300 siriani nelle zone del Paese controllate dal governo: il 90% degli intervistati ha dichiarato di potersi permettere al momento solo un po' di pane e riso, solo occasionalmente verdura. In un sistema economico già ridotto ai minimi termini da oltre un decennio di guerra, due anni di pandemia e dalla crisi bancaria libanese, in questo momento le sanzioni sulla Russia hanno un effetto dirompente, provocando l’interruzione delle importazioni di cibo e carburante, con la sterlina siriana che si sta svalutando ad una velocità vertiginosa.

“Sei siriani su dieci non sanno letteralmente come procurarsi il cibo - ha detto Paolo Pezzati, policy advisor per le emergenze umanitarie di Oxfam Italia -. Nell’area intorno a Damasco le persone fanno ore e ore di fila per il pane, mentre i bambini cercano qualcosa da mangiare tra i rifiuti. Per sopravvivere molte famiglie si stanno indebitando, o decidono di mandare i figli a lavorare, razionano il numero di pasti. Per avere una bocca in meno da sfamare, fanno sposare le figlie, anche minorenni. Sono questi gli indicibili effetti di un conflitto dimenticato, in un Paese dove il 90% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, il tasso di disoccupazione è arrivato al 60% e il salario minimo mensile nel settore pubblico è di 26 dollari”.