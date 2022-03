In un hotel in Romania la sontuosa sala da ballo ora accoglie i rifugiati in fuga dall'Ucraina

In un hotel 4 stelle a circa 50 km dal confine ucraino, feste di matrimonio e conferenze sono state cancellate e la sala da ballo è stata trasformata in un rifugio per chi scappa dalla guerra. Qui chi è partito dalle città ucraine sotto attacco dalle truppe russe, può riposarsi e riscaldarsi prima di riprendere il viaggio verso la propria destinazione, in genere un altro Paese europeo.

I primi rifugiati hanno cominciato ad arrivare più di una settimana fa al Mandachi Hotel and Spa di Suceava in Romania, dove il proprietario ha deciso di mettere a loro disposizione la sontuosa sala da ballo di 850 metri quadrati. Da allora, più di 2.000 persone e 100 animali domestici hanno trovato accoglienza, con file su file di materassi numerati disposti sotto la scintillante 'mirror ball'.

La maggior parte di queste persone sono ucraine, ma ci sono anche nigeriani, marocchini, italiani, cinesi e iraniani. Sono per lo più donne, giunte qui con i figli dopo giorni di un viaggio estenuante e pericoloso in auto, in bus o in taxi. Gli uomini sono rimasti in Ucraina a combattere. Gatti e cani di tutte le taglie condividono con loro il giaciglio. Una voce al megafono annuncia gli autobus in partenza per l'Italia, la Germania, la Bulgaria e altre nazioni europee.

Circa 300 volontari, interpreti e assistenti sociali si alternano per aiutare. Al mattino, cambiano le lenzuola sui materassi liberi, mettendovi sopra un cartello scritto a mano "riservato" o "libero". Nella zona della reception, i due bar non espongono bottiglie di alcool ma pannolini, spazzolini da denti, snack e anche mascherine chirurgiche e gel disinfettante.

Queste persone fanno parte del più rapido esodo di rifugiati di questo secolo, in cui più di più di 1,5 milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina in soli 10 giorni, secondo quanto riporta l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Dall'inizio della guerra il 24 febbraio, più di 227.000 ucraini hanno attraversato la frontiera con la vicina Romania, secondo le autorità locali.

Mosca intanto annuncia oggi l'apertura di corridoi umanitari che Kiev rifiuta perché diretti verso Russia e Bielorussia.