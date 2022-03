Incidente aereo in Cina: trovati resti umani tra i rottami

Le squadre di emergenza impegnate nelle ricerche sul luogo dello schianto dell'aereo della China Eastern Airlines precipitato lunedì sulle montagne del Guangxi nella Cina meridionale hanno trovato resti umani vicino ai rottami. Ieri oltre 300 vigili del fuoco hanno continuato senza sosta le ricerche ostacolate dalla pioggia che ha reso il terreno fangoso e scivoloso. Zheng Xi, capo dei vigili del fuoco della regione autonoma del Guangxi ha detto che "hanno perlustrato un'area di 46.000 metri quadrati, trovando parti di rottami dell'aereo e frammenti di tessuto umano, che sono stati consegnati alla squadra investigativa per l'identificazione”.

Le autorità non hanno ancora ufficializzato il numero delle vittime, ma fino a questo momento non è stato trovato alcun segno che possa far pensare che una delle 132 persone a bordo sia sopravvissuta. Gli investigatori non si sono ancora pronunciati sulle possibili cause dell'incidente, le indagini per capire perché il volo MU7535 sia improvvisamente caduto in una picchiata quasi verticale continuano e ieri, a circa 20 metri a sud-est dal cratere in corrispondenza del punto d'impatto, è stata trovata una delle due scatole nere.

L'involucro esterno è gravemente danneggiato ma il cilindro arancione sembra relativamente intatto, ha spiegato Zhu Tao, capo dell'ufficio per la sicurezza aerea dell'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (CAAC) che ha aggiunto: "Le indagini sono appena cominciate ed è ancora impossibile determinare con precisione la causa dell'incidente". Si tratterebbe del registratore vocale della cabina di pilotaggio, il CVR. “La scatola nera è stata inviata a Pechino per la decodifica. Scaricare e decodificare i dati richiederà del tempo, e il processo potrebbe essere ulteriormente prolungato se l'unità di memoria interna è danneggiata”. Nel frattempo è stata ampliata l'area di ricerca della seconda scatola nera.