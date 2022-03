Istantanee da Chernihiv, la città distrutta che resiste

La polizia di Chernihiv, a nord di Kiev, vicino al confine con la Bielorussia, documenta quotidianamente gli orrori della guerra postando foto delle conseguenze degli attacchi aerei.

Case, strade, edifici, ponti e biblioteche che non esistono più, ridotti a macerie dalla pioggia di razzi che cade incessante sulla città. Nei raid è stato distrutto anche lo stadio - un tempo intitolato a Yuri Gagarin - dove gioca il Desna, la squadra in cui ha mosso i primi passi uno dei più famosi calciatori ucraini, Andriy Yarmolenko.

Secondo quanto riporta la Bbc, che cita il Servizio di emergenza ucraino, un attacco aereo ha distrutto oggi un condominio di 9 piani. Almeno una persone sarebbe rimasta uccisa, un'altra ferita, mentre sette sono state salvate.

Nel briefing quotidiano il consigliere della presidenza ucraina, Oleksiy Arestovich ha fatto il punto della situazione: "Il nemico ha delineato dove concentrare i suoi sforzi, nella zona dell'operazione speciale delle forze armate ucraine, ovvero al confine con le repubbliche indipendentiste. Ma riusciamo a resistere. Nella notte abbiamo distrutto una grande quantità di uomini e mezzi russi". E ancora: “Nella regione di Kherson, a Mariupol, Kharkiv, Chernihiv, Sumy stanno resistendo. Abbiamo fermato il nemico al nord e vicino a Kharkiv e ora i russi stanno facendo raggruppamento”.

Gli allarmi di raid aerei sono stati attivati in quasi tutte le province dell'Ucraina - scrive il giornale on line ucraino Kvjv Indipendent. Le sirene sono state attivate nelle città di Uman, Kharkiv, Kramatorsk, Sloviansk, Vinnytsia, Kyiv, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Lviv, Odesa, Volyn, Zaporizhzha, Berezivka, Izmail, Kiliya, Yuzhne, Chernomorsk, Bilyaivka e Avdiivka, come cosi' come Oblast, Kiev, Rivne, Chernihiv, Ternopil, Dnipro, Cherkasy e Sumy, aggiunge il giornale ucraino.