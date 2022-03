Jack Kerouac, cento anni "sulla strada"

È uno dei padri della beat generation, l'autore di Sulla strada (1957), lo scrittore che seppe intercettare in anticipo lo spirito di un Paese che stava cambiando, l'interprete di un desiderio di libertà e di profondità spirituale che erano nell'aria, prima degli hippy, di una ribellione contro la civiltà occidentale. I grandi spazi dell'America da attraversare coincidevano con quelli della coscienza. Ha ispirato molti, come Bob Dylan, come i movimenti pacifisti, con le sue idee e con il suo stile immediato, la prosa spontanea, rapsodica e jazz; e continua a ricorrere ancora oggi, nella nostra cultura, ad essere evocato, attraverso quel suo concetto geniale di vivere “on the road”. Jack Kerouac è nato cento anni fa, il 12 marzo 1922, a Lowell (Massachusetts), ed è morto giovane, a 47 anni nel 1969, per una emorragia addominale causata dall'alcolismo.