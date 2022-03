Jannik Sinner si ritira da Miami dopo 5 game: vesciche ai piedi

Problemi ai piedi per Jannik Sinner ritiratosi ieri nei quarti di finale del Miami Open, secondo ATP Masters 1000 stagionale che si sta disputando sul cemento dell'Hard Rock Stadium. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.11 del ranking e testa di serie numero 9 del tabellone di un torneo che lo aveva visto finalista lo scorso anno, ha lasciato via libera all'argentino Francisco Cerundolo, n.103 ATP, rivelazione del torneo.

Un ritiro improvviso, dopo appena 22 minuti di gioco nel primo set, sul punteggio di 1-4 per il tennista sudamericano. Dopo un inizio equilibrato, nel corso del quarto game succede qualcosa che in un primo momento sembra soltanto un passaggio a vuoto: Sinner alla battuta è avanti 40-0 ma si fa rimontare fino a subire il break. Al termine del game successivo, in cui l'argentino tiene agevolmente il servizio a 0, Sinner saluta l'avversario - sul cui volto inquadrato dalle telecamere si nota la sorpresa - comunica al giudice di sedia la decisione di ritirarsi e si avvia, scuro in volto, verso gli spogliatoi. Dagli spalti piove qualche fischio.

L'argentino conferma la sorpresa nell'intervista post match, dicendo che ha visto solo in un momento Sinner piegarsi sulle ginocchia: "Ci siamo allenati insieme nei giorni scorsi e mi sembrava che fosse a posto e oggi non mi ero accorto che ci fosse qualcosa che non andava. Solo ho notato che sul 30-0 del quarto gioco si è piegato, ma credevo fosse solo un momento di stanchezza".

Un modo di uscire dal campo del tennista italiano che ha suscitato polemiche sui social da chi gli rimprovera di non essersi fermato a salutare il pubblico a spiegare i motivi del ritiro. E c'è chi risponde che in caso di infortunio è la norma vedere i tennisti infilare direttamente il tunnel verso gli spogliatoi senza dire una parola. La spiegazione arriva un'ora dopo quando Jannik Sinner si presenta davanti ai giornalisti: "Ho un problema di vesciche. Le avevo già accusate nell'ultimo game con Kyrgios, oggi ho provato ma non è andata e ho preferito fermarmi. Mi fa male quando scivolo, ma anche quando mi muovo. Dobbiamo trovare una soluzione".

Jannik ebbe lo stesso problema a Vienna nel 2020, quando lasciò il campo dopo appena 3 giochi contro Andrey Rublev. Un momento difficile per l'altoatesino numero 11 del tennis mondiale, reduce dalla positività al Covid all'inizio di febbraio e che la settimana scorsa aveva dato forfait agli ottavi di Indian Wells contro Kyrgios per problemi fisici.

L'infortunio di Matteo Berrettini

Un inizio 2022 non particolarmente fortunato per i tennisti italiani. Anche il numero 1 azzurro, Matteo Berrettini, è stato costretto a dare forfait a causa di un problema alla mano destra. Il numero 6 del mondo è stato sottoposto a un intervento chirurgico nei giorni scorsi. “Dopo il ritiro dal torneo di Miami a causa di un infortunio alla mano destra - ha scritto sul suo profilo Instagram - io e il mio team abbiamo parlato con medici e specialisti, avendo effettuato tutti i controlli e gli accertamenti del caso, ci hanno consigliato di procedere con una piccola operazione per garantire un rapido e completo recupero”.