Kate e William in Giamaica, il primo ministro: Felici di avervi qui ma vogliamo diventare Repubblica

I duchi di Cambridge si trovavano a Kingston, tappa del loro viaggio nei Caraibi quando, fuori dall'ambasciata, un gruppo di manifestanti ha protestato contro la loro presenza: "Il loro stile di vita è grazie a sangue, alle lacrime e al sudore dei nostri bisnonni" è uno dei messaggi contro la Corona. La coppia era già stata contestata in Belize, primo Paese visitato dalla coppia di reali durante questo tour organizzato per avvicinare le ex colonie alla famiglia reale e tentare di evitare che i sentimenti anticoloniali prevalgano, sottraendosi alla monarchia.