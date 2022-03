La favola di Moustapha Cissé: dalla squadra di rifugiati all'esordio con gol in Serie A

Si chiama Moustapha Cissé, ha 19 anni, viene dalla Guinea ed è lui il protagonista della domenica di campionato nel match serale al Dall'Ara. Grazie al suo gol all'82esimo l'Atalanta batte il Bologna e si rimette in corsa per un posto in Champions.

Moustapha ha 19 anni e ne aveva 16 quando è arrivato in Italia, fuggito da Conakry, la capitale della Guinea, in cerca di un futuro migliore dopo la morte del padre. Viene accolto in Salento dove comincia a giocare nell'ASD Rinascita Refugees, squadra leccese con l'obiettivo di integrare ragazzi richiedenti asilo che allora militava in Terza categoria.

La squadra l'anno successivo sale in Seconda categoria e Moustapha viene notato dai talent scout dell'Atalanta che, alla fine di febbraio, decide di tesserarlo con un contratto triennale, il primo contratto da professionista per Moustapha. La società crede nel suo talento e utilizza per lui uno slot da extracomunitario. Mossa insolita per un giocatore del settore giovanile.

Da quel momento l'ascesa di Cissé è fulminea: al suo esordio con la Primavera fa una doppietta al Milan e la settimana successiva segna di nuovo contro il Napoli. Quanto basta per convincere Gasperini, a corto di attaccanti dopo l'infortunio di Zapata, a convocarlo in prima squadra per la partita contro il Genoa. Cisséresta in panchina nel match che termina 0 a 0. Ieri sera invece al 65esimo il tecnico decide di buttarlo nella mischia al posto di Muriel in una partita decisiva per gli orobici che hanno bisogno dei 3 punti per rilanciarsi nella corsa Champions.

Bastano pochi minuti a Cissé per trovare il gol con con rasoterra mancino su assist di Pasalic. Un debutto da sogno per il giovanissimo talento

“Una genialata di Gasperini”

A Bologna, nel dopo partita, è il vice di Gasperini nell'Atalanta, Tullio Gritti, a presentarsi in sala stampa e tessere le lodi della squadra e del tecnico per il successo firmato Cissé, match winner che arriva dritto dalla Primavera. "Si allena con noi già da un po' - rivela Gritti - ma se avessimo avuto tutti gli attaccanti a disposizione probabilmente non sarebbe neppure venuto a Bologna. Questa è la dimostrazione che qualcosa di buono sotto c'è sempre e bisogna solo avere il coraggio di tirarlo fuori. L'ingresso di Cissé è stata una genialata di Gasperini, detto che il ragazzo c'è e ha delle qualità: non ultimo il tiro secco".