La Lazio perde uno dei suoi simboli: se ne va Pino Wilson, il capitano dello scudetto

Lutto nel mondo del calcio. È morto all'eta di 76 anni Pino Wilson, capitano della Lazio campione d'Italia nel 1974.

"Insieme, siamo diventati Campioni. Ciao Pino, nostro Capitano, la storia che ci lega è eterna", è quanto scrive sul proprio profilo twitter il club biancoceleste nel ricordare il libero della Lazio che giocò tre partite con la Nazionale italiana esordendo contro la Germania Ovest in amichevole prima dei Mondiali del 1974.

Wilson giocò nella squadra romana dal 1969 al 1980 (con una breve pausa nel 1978 con il Cosmos) detenendo per anni il record di presenze in campionato (324 presenze con 6 gol) in maglia laziale.