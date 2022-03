Russia, 4.300 arresti alle manifestazioni contro la guerra in Ucraina

Al momento sono oltre 4.300 le persone arrestate mentre manifestavano contro la guerra in Ucraina in 56 città russe. Il dato lo fornisce la Ong, Ovd-Info, specializzata nel monitoraggio delle manifestazioni. La stessa fonte sottolinea che questo dato potrebbe essere calcolato per difetto visto che ogni dipartimento di polizia può avere più fermati rispetto agli elenchi pubblicati. Loro pubblicano solo i nomi di quelle persone di cui sono certi. Solo a Mosca ci sono stati finora oltre 1.600 fermi, nonostante le dimostrazioni siano proibite.

Il ministero dell'Interno spiega che le persone arrestate sono state portate nei commissariati di polizia, dove ''si sta decidendo se assicurarli alla giustizia'' o meno. Secondo il sito Internet per i diritti umani Ovd-Info, sono oltre 10 mila le persone che sono state detenute durante le proteste contro la guerra in tutta la Russia da quando Mosca ha iniziato la sua invasione dell'Ucraina.