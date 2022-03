La sabbia del Sahara tinge di arancione il cielo della Spagna

Un intenso episodio di caligine provocato nelle ultime ore da una perturbazione atmosferica ha investito diverse città della Spagna che questa mattina si sono risvegliate avvolte da una coltre di fango e sabbia del Sahara. Il fenomeno — abituale alle isole Canarie ma non in altre zone del paese — si percepisce a occhio nudo per la riduzione della visibilità e per uno strato di pulviscolo rossastro accumulatosi sulle auto parcheggiate, anche a Madrid e nella regione circostante.

Le prime zone interessate dall'episodio di caligine sono state aree del sud-est come le province di Murcia e Almeria, già nella giornata di ieri. L'Agenzia statale di meteorologia (Aemet) ha avvisato che la qualità dell’aria in una vasta fascia del centro della Spagna è pessima dopo che una massa di aria calda ha scaricato polvere proveniente dal Sahara dopo aver attraversato il Mediterraneo. Gli esperti consigliano di ridurre le attività all'aperto, in particolare nel caso di persone con problemi respiratori. Raccomandato l'uso di mascherine.

Il servizio meteorologico spagnolo ha definito "straordinaria e molto intensa" la tempesta di sabbia dal Sahara prevedendo che il pulviscolo rossastro continuerà ad accumularsi fino a mercoledì e potrebbe raggiungere il nord fino ai i Paesi Bassi e la Germania nord-occidentale. Molti spagnoli si sono svegliati trovando uno strato di pulviscolo rosso che copriva terrazze, strade e automobili. Il cielo nella capitale e in altre città aveva una sfumatura granulosa. La visibilità a Madrid e in città come Granada e Leon si è ridotta fino a 4 Km.

Il servizio meteorologico ha aggiunto che la massa di aria calda dall'Africa, portata da una tempesta che ha finalmente regalato un po' di pioggia a una Spagna duramente colpita dalla siccità, ha anche spinto le temperature in alcune aree a 20 gradi centigradi.

Rubén del Campo, portavoce del servizio meteorologico spagnolo, ha detto che, per quanto non sia chiaro se vi sia un rapporto diretto tra questo episodio di caligine e il cambiamento climatico, l'espansione del deserto del Sahara nel secolo scorso ha aumentato il potenziale per eventi di grandi tempeste di sabbia in Europa: "Preoccupa molto l'impatto che il cambiamento climatico sta avendo su i modelli della frequenza e dell'intensità delle tempeste che favoriscono l'arrivo di sabbia nel nostro paese".

Il fenomeno nelle ultime ore si è esteso raggiungendo i Pirenei, la Francia meridionale e alcune zone della Svizzera e