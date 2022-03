La scritta "bambini" davanti al teatro di Cracovia in segno di solidarietà con Mariupol

Davanti al teatro Juliusz Słowacki di Cracovia campeggia lo striscione con la scritta “дети”, bambini in russo, e l'hashtag #SAVEMARIUPOL, in solidarietà con la città ucraina sulla costa settentrionale del Mar d'Azov da settimane sotto l'assedio delle truppe di Mosca. La scritta è diventata uno dei simboli della guerra in Ucraina. Tracciata davanti al teatro di Mariupol trasformato in rifugio per centinaia di civili, donne e bambini a nulla era valsa per evitare il bombardamento.

Progettato dall'architetto Jan Zawiejski, il teatro dell'opera fu costruito nel 1893 nel cuore di Cracovia, in Polonia. Dedicato al al poeta polacco Juliusz Słowacki nel 1909 è stato riconosciuto patrimonio mondiale dell'UNESCO insieme a tutto il centro storico di Cracovia nel 1978.

Dall'inizio dell'attacco russo, quasi 2,35 milioni di ucraini si sono rifugiati in Polonia. Sono i dati comunicati oggi dalla polizia di frontiera polacca su Twitter. Nella sola giornata di ieri è stato registrato l'arrivo di circa 21.000 persone, un calo intorno al 22 per cento rispetto al giorno precedente. A Cracovia il vecchio edificio della stazione ferroviaria è stato riconvertito a centro di accoglienza per i profughi ucraini.