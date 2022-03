La storia di Simba e Akyla: il leone e il lupo evacuati dallo zoo di Zaporizhzhia salvi in Romania

Il leone Simba e un lupo di nome Akyla sono stati evacuati dallo zoo di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina, in piena zona di guerra, e portati in salvo in Romania. Una "missione impossibile", raccontano i volontari del gruppo animalista che ha effettuato l'operazione. Gli animali sono arrivati sani e salvi lunedì in uno zoo a Radauti, circa 30 chilometri a sud di Siret, uno dei varchi aperti all'esodo dei rifugiati dall'Ucraina al confine settentrionale della Romania.

Il leone, uno splendido esemplare di maschio adulto, e il lupo grigio, erano completamente svegli durante il pericoloso viaggio durato quattro giorni, perché mancavano i sedativi per addormentarli. "Potete immaginarvi cosa significa guidare con un leone e un lupo nel retro del furgone in gabbie non molto stabili e che avrebbero potuto aprirsi in qualsiasi momento", ha detto Sebastian Taralunga di Animals International ad Associated Press.

Gabriel Paun, responsabile UE di Animals International spiega che non sono riusciti a trovare un veterinario che li potesse aiutare nell'evacuazione e che non erano disponibili tranquillanti il che significa che gli animali erano "pienamente consapevoli e svegli" durante il viaggio: “È difficile far uscire le persone dall'Ucraina se sono in zone molto pericolose, ma far uscire un leone e un lupo... era una missione impossibile.”

L'evacuazione è stata possibile grazie alla cooperazione di diversi gruppi animalisti e di due cittadini britannici che si sono offerti di entrare in Ucraina per salvare gli animali e portarli al sicuro. "Non sono riuscita a trovare un autista disposto ad andare… questi ragazzi sono stati eccezionali, hanno messo la loro vita in pericolo", racconta Roxana Ciornei, presidente del gruppo animalista Patrocle's House che ha sede in Romania.

Il viaggio dall'Ucraina è stato tutt'altro che semplice. Il furgone che trasportava gli animali non è riuscito a ottenere dalle autorità il permesso di attraversare la frontiera a Siret in Romania. I volontari non hanno avuto altra scelta allora che inerpicarsi per due volte sui Carpazi - che attraversano ad arco il confine dei due paesi - da ovest a est. Una "deviazione" che ha aggiunto quasi 1.000 chilometri al loro viaggio.

Durante il trasporto Simba ha subito una leggera ferita sbattendo contro la gabbia. Gli animali passeranno ora qui la quarantena prima di essere eventualmente trasferiti in un'altra struttura.

Quello degli animali è un dramma nel dramma della guerra in Ucraina scoppiata un mese fa. La storia di Simba e Akyla è solo l'ultima che vede coinvolti gli animali, selvatici e domestici, anche loro vittime del conflitto. Qualche giorno fa il lieto fine nella vicenda di Stepan il gatto di Kharkiv in fuga dalle bombe e diventato una star di Instagram. Nei primi giorni dell'attacco russo da Irpin, Kiev e dalle altre città ucraine bersagliate dai colpi di artiglieria sono arrivate le immagini toccanti dei civili in fuga con i propri animali in braccio o negli zaini.