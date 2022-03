L'appello di Croce Rossa Italiana: "La gente muore di fame"

In viaggio verso l'Ucraina per portare aiuti

Il terzo convoglio di aiuti della Croce Rossa Italiana (CRI) è arrivato martedì a Chernivtsi, in Ucraina dove gli operatori hanno consegnato i beni di prima necessità alla Croce Rossa locale. Si tratta di 24 tonnellate di cibo specifico per bambini, cibo per cani, oltre 2000 letti da campo, più di 1000 sacchi a pelo, materiale sanitario e materiale elettrico. E oggi è partito il quarto convoglio diretto a Suceava sul lato rumeno del confine dove Croce Rossa Romania è impegnata nella distribuzione degli aiuti. Tre tir con a bordo otto operatori e medicinali: "Ci fermeremo a Suceava. Ed attenderemo disposizioni prima di inoltrarci in Ucraina", ha spiegato alla stampa Ignazio Schintu, responsabile operazioni, emergenze e soccorsi di CRI. Un viaggio di circa 20 ore verso la Romania su strade impervie di montagna, innevate. "La guida dei tir è complessa in quel contesto", dice Schintu. Più veloce il trasferimento alla base in Ucraina: ”Sono circa 50 km". Percorso attraversato quasi in staffetta finora da tre convogli: "Un primo con cinque tir; il secondo con un solo tir per il trasporto di medicinali di emergenza; il terzo con 5".

Chernivtsi, chiamata anche la “piccola Vienna” per il suo passato austro-ungarico, è una città di oltre 250mila abitanti a un passo dalla frontiera con la Romania appena oltre il valico di Siret, una delle principali vie di fuga dal paese sotto i colpi dell’artiglieria russa dal 24 febbraio scorso. A Chernivtsi, come documentano le immagini di CRI, alcune mamme fuggite con i loro bambini dalle città dell'est dell’Ucraina trovano rifugio nell'ostello locale. Fin dai primi giorni del conflitto alla frontiera di Porubne-Siret si sono formate lunghe code di auto. A Siret Croce Rossa Romania assiste i rifugiati che continuano ad affluire in massa. Per la maggior parte si tratta come sappiamo di donne e bambini. Famiglie costrette a dividersi con gli uomini rimasti dall’altra parte del confine a combattere. La Romania è uno dei principali paesi di accoglienza dei rifugiati della guerra in Ucraina.

“La gente muore di fame”

L'appello di CRI è quello di fare donazioni, perché in Ucraina "in questo momento manca tutto, ma soprattutto il cibo". È l’allarme lanciato da Schintu, che ieri ha incontrato la stampa al centro logistico di via del Trullo a Roma da dove in queste ore stanno partendo altri tir carichi di cibo e beni di prima necessità come le barelle. “Tra martedì e mercoledì,” partiranno altri 5 tir” carichi soprattutto di generi alimentari: "Adesso ci chiedono medicine, ma soprattutto cibo. La gente muore di fame. Ci stiamo infatti dedicando all'acquisto di vivande per persone ed animali. Predisponiamo gli aiuti in base alle richieste specifiche della Croce Rossa Ucraina, senza cui non potremmo fare questo lavoro".

"Siamo a 4 milioni di euro dalla raccolta fondi - ha proseguito - un milione verrà speso immediatamente per la creazione di un centro di stoccaggio a Suceava, mille metri quadrati coperti con un'assegnazione permanente di mezzi. I fondi sono importanti perché ci permetteranno di essere d'aiuto anche quanto il conflitto terminerà". Il nuovo hub consentirà agli operatori di lavorare "in sicurezza" ed al tempo stesso "stoccare gli aiuti in un luogo sicuro", ma anche di poter in poco tempo attraversare il confine se le condizioni lo consentiranno.

"Fino adesso sono quattro i contingenti partiti, per complessivi 14 tir. È importante donare anche un euro,” ha aggiunto, “perché in questo momento il cibo è la richiesta maggiore, supera persino quella di coperte. Finora abbiamo portato anche molti medicinali. Le persone ci chiedono di poterli donare, ma noi sottolineiamo l'importanza di fare donazioni in modo da poter consegnare ciò che davvero è necessario per la popolazione".