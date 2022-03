Le sirene di allarme suonano a Leopoli: missili all'alba nella zona dell'aeroporto

Le sirene di allarme hanno suonato a Leopoli nelle prime ore del mattino, e poco dopo si sono udite tre forti esplosioni nella zona dell'aeroporto internazionale. Una enorme colonna di fumo si è alzata dalla zona del raid, come mostrano diverse foto e i video circolati sui social.

Il sindaco della città, Andriy Sadovyi, sul suo canale Telegram ha fatto sapere che i missili hanno colpito un impianto di riparazione degli aerei ma che al momento non si registrano vittime o feriti perché le attività erano state interrotte nei giorni scorsi.

Il sindaco ha confermato che l'attacco missilistico è avvenuto attorno alle 6 (ora locale) nella zona dell'aeroporto internazionale. "Ma l'obiettivo dell'attacco non era l'aeroporto", ha spiegato il sindaco secondo quanto riferisce il canale Telegram Ukraina 24.

I missili che hanno colpito Leopoli sarebbero stati lanciati dal Mar Nero, ma due dei sei lanciati sono stati abbattuti, secondo quanto scrive il comando occidentale della forza aerea ucraina su Facebook. L'aeroporto di Leopoli si trova a poco più di 6 Km dal centro, nella zona sud-ovest della città, nel quartiere di Frankvskyi.

Non lontano dal confine polacco e ben dietro le linee del fronte, Leopoli e l'area circostante non sono stati risparmiati dagli attacchi della Russia in queste settimane di guerra. Il peggiore di questi lo scorso fine settimana in un attacco a una struttura di addestramento vicino alla città che ha provocato decine di vittime. Nel frattempo, la popolazione di Leopoli è aumentata di circa 200.000 persone provenienti da altre parti dell'Ucraina che in questa città hanno cercato rifugio o una sosta nella via di fuga dalla guerra verso altri paesi europei.