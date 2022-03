Leclerc e Verstappen sfrecceranno sulla Strip: la Formula 1 torna a Las Vegas dopo 40 anni

Las Vegas torna a ospitare dopo quaranta anni un Gran Premio di Formula 1, l'ultima volta era successo nel 1982. Con gli appuntamenti di Miami e Austin, quello che si correrà lungo la celebre Strip diventa il terzo Gran Premio negli Stati Uniti previsto nel calendario Fia del prossimo anno. Il Gran Premio è previsto per un sabato di novembre. Si correrà in notturna e per la differenza di fuso orario in Italia sarà dunque domenica mattina. "La gara si svolgerà di notte, un sabato di novembre, sulla famosa strip di Las Vegas, passando davanti ad alcuni dei luoghi, hotel e casinò più leggendari del mondo" si legge in una nota dell'organizzazione.

“Questo è un momento incredibile per la Formula 1”, dice Stefano Domenicali, presidente e Ceo di F1, "Lo dimostra questa terza gara in calendario negli Stati Uniti, un segnale di crescita e appeal del nostro sport. Las Vegas è una destinazione conosciuta nel mondo per il divertimento, l'ospitalità, le emozioni e la famosa Strip. Non c'è un posto migliore per una gara di F1 che non sia la capitale dell'intrattenimento globale, non vediamo l'ora di iniziare".

Dall'anno prossimo si correrà dunque sulla Strip: il tracciato sarà lungo 6,12 km con velocità massime stimate in oltre i 342 km. Ci saranno 50 giri di gara con tre rettilinei principali e 14 curve, inclusa una sequenza di curve ad alta velocità e una singola sezione di chicane.

La ”Sin City" aveva già fatto da sfondo alle monoposto di F1 in due edizioni del mondiale, nel 1981 e nel 1982 e l'ultimo Gran Premio, che allora si svolgeva in un circuito ricavato nel parcheggio dell'hotel Caesars Palace, è indimenticabile per i tifosi italiani. A tagliare per primo il traguardo dell'ultima gara di quella stagione fu Michele Alboreto. Il grande pilota italiano scomparso nel 2001, nel 1984 sarebbe passato in Ferrari ma quell'anno era al volante di una Tyrrell. Fu il suo primo successo in Formula 1.

Alboreto vinse davanti a John Watson, il pilota britannico rimasto unico avversario di Keke Rosberg nella lotta per il titolo piloti visto il forfait del ferrarista Didier Pironi, secondo in classifica a 3 punti, ma infortunatosi dopo un incidente nel Gp di Germania. Al finlandese fu sufficiente il sesto posto conquistato con la sua Williams per laurearsi campione del mondo di una delle stagioni più tragiche della Formula 1. Il 1982 è l'anno del terribile incidente a Zolder nel prove del Gran Premio del Belgio in cui perse la vita Gilles Villeneuve e della morte di Riccardo Paletti nel drammatico via del Gran Premio del Canada.