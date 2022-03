"Liberté, Égalité, Fraternité", la scritta sulle barricate di Odessa che si prepara alla difesa

Strade pressoché deserte, barricate e cavalli di frisia in funzione anticarro, sacchi a protezione dei monumenti. Così Odessa si prepara alla difesa dall'attacco russo annunciato più volte e che tutti temono sia imminente. Immagini dalla “Perla del Mar Nero”, ancora risparmiata dagli orrori della guerra nel nord e nell'est del paese, che ora vive con il fiato sospeso.

Il bellissimo centro di Odessa vivace in tempo di pace, con i suoi caffè alla moda, il lussuoso 'Hotel de Paris', le splendide viste sul porto con i 192 gradini della monumentale scalinata immortalata nel celebre film di Ėjzenštejn è immersa in un'atmosfera surreale. Le bandiere ucraine sono ovunque. Sui blocchi di cemento di traverso lungo la via che porta al Teatro Nazionale colpisce leggere il motto rivoluzionario francese "Libertà, uguaglianza, fraternità" scritto in francese in giallo e azzurro.

Odessa teme di essere il prossimo obiettivo dell'offensiva russa nel sud. La città di un milione di abitanti, vicino ai confini rumeni e moldavi, è il principale porto del paese ed è vitale per la sua economia.