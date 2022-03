Manifestazioni di sostegno all'Ucraina da Palermo a Tblisi

Una notte insieme, in piazza per sostenere l'Ucraina. In Italia, in Spagna e in particolare a Praga e Tbilisi, capitali rispettivamente della Repubblica Ceca e della Georgia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto direttamente alla folla che lo seguiva sui maxischermi, tramite la piattaforma Zoom. "Non state in silenzio, sostenete l'Ucraina. Perché se l'Ucraina non sopravvive, l'intera Europa non sopravviverà. Se cade l'Ucraina, cadrà tutta l'Europa".