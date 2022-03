Marco Bechis, sopravvivere per la memoria dei desaparecidos

Nella sede della Casa Argentina a Roma è stato presentato ieri il libro dello scrittore e regista italo-cileno Marco Bechis “La solitudine del sovversivo” (Guanda). Con l'autore ne hanno parlato il diplomatico Carlo Calamai e le docenti Camilla Cattarulla (Università Roma tre) e Ornella Crotti (Associazione Ideerranti).

Il libro narra la drammatica vicenda dell'autore, sequestrato a Buenos Aires il 19 aprile 1997 durante il regime militare, sottoposto a torture e liberato dopo quattro mesi, solo grazie all'intervento dei suoi familiari. Anni dopo, rivedrà i suoi aguzzini testimoniando contro i crimini dei militari, con la memoria delle vittime sempre nell'animo. Cattarulla ha parlato di un testo “onesto e lucido” nell'analisi di se stesso, sottolineando come la scrittura abbia avuto un ruolo terapeutico per superare il trauma del rapimento. Crotti ha definito il volume un viaggio nella memoria di una generazione, quasi un romanzo di formazione, mettendo in primo piano il tema della responsabilità del sopravvissuto. Calamai, vice console italiano nella capitale argentina all'epoca dei fatti, ha notato nel libro la spinta irrinunciabile a narrare la propria esperienza. Non solo però l'esperienza individuale, ma il tessuto di una generazione che ha creduto di poter cambiare il mondo.

Bechis è nato a Santiago del Cile nel 1995 da padre italiano e madre cilena. Cresciuto tra Brasile e Argentina, da giovane militante politico viene catturato nella Buenos Aires sotto la giunta golpista. Dopo la detenzione e l'espulsione, vive tra gli Usa e l'Europa. Video-artista e regista, esordisce nel lungometraggio nel 1991 con “Alambrado”, in concorso al Festival di Locarno e ambientato in Patagonia. Segue “Garage Olimpo”, la storia di un campo di concentramento in Argentina, con una forte vena autobiografica, presentato al Festival di Cannes nel 1999, nella sezione “Un Certain regard”. Il terzo film “Figli-Hijos” è in concorso alla Mostra di Venezia nel 2001 (Cinema del presente), sul dramma dei figli degli scomparsi, cui segue “La terra degli uomini rossi-Birdwatchers”, in gara per il Leone d'Oro a Venezia nel 2008. E' autore anche di documentari e web serie.