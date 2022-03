Matrimonio in prima linea: due soldati si sposano in un ospedale alla periferia di Kiev

Le immagini di Chris McGrath, affermato fotoreporter australiano che da anni documenta per Getty Images i principali eventi mondiali compresa la battaglia di Mosul e la guerra in Siria, raccontano il matrimonio di due soldati in un ospedale di Brovary alla periferia nord-est di Kiev, una ventina di chilometri dal centro della capitale. La cerimonia è stata condotta da un cappellano militare appartenente a una unità di difesa territoriale ucraina.

Non è il primo matrimonio sulla linea del fronte di cui arrivano immagini dall'Ucraina in queste settimane. Il 6 marzo scorso il sindaco di Kiev Vitaliy Klychko aveva condiviso su Twitter il video del matrimonio di due soldati ucraini davanti a un posto di blocco scrivendo: “Oggi ho salutato i soldati di uno dei battaglioni a difesa della capitale Lesya e Valeria. Vivono da molto tempo insieme e ora hanno deciso di sposarsi. La cerimonia si è svolta vicino a uno dei posti di blocco”.

Il quadrante settentrionale della capitale, dove da giorni infuria la battaglia, si trova sotto i colpi dell'artiglieria di Mosca. Drammatiche immagini di Associated Press provenienti da un ospedale di Brovary hanno mostrato domenica medici e infermieri impegnati a curare persone gravemente ferite nei bombardamenti. Il medico capo dell'ospedale, Valentyn Bagnyuk, ha detto che l'80% dei pazienti erano residenti del villaggio di Velyka Dymerka, duramente bombardato dalle forze russe.