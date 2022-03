Migliaia di persone formano il segno della pace con le fiaccole in Piazza degli Eroi a Budapest

Contro la guerra in Ucraina

Migliaia di persone hanno partecipato mercoledì sera a una manifestazione contro la guerra in Piazza degli Eroi a Budapest . L'evento promosso da Greenpeace ha visto attivisti, volontari e cittadini formare con le fiaccole il segno della pace per esprimere solidarietà all'Ucraina e per condannare l'invasione della Russia.

La manifestazione è stata organizzata da Greenpeace Ungheria e ha visto l'adesione di altre 37 ONG. Nel comunicato Greenpeace condanna la guerra scatenata da Putin e chiede al presidente russo di fermare immediatamente i combattimenti e ritirare le truppe dall'Ucraina.