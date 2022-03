Morto negli scontri di Irpin Pasha Lee, noto attore e conduttore tv, aveva 33 anni

Guerra in Ucraina

Durante la battaglia in corso a Irpin, alla periferia di Kiev, l'attore e conduttore tv ucraino Pavlo (Pasha) Lee. Aveva 33 anni e si era arruolato nelle truppe ucraine fin dai primi giorni dell'inizio del conflitto. A riportare la notizia della sua morte è l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform che cita il capo della unione nazionale dei giornalisti, Serhiy Tomilenko.

Nato in Crimea, Pasha Lee era un noto conduttore televisivo del canale Dom, celebre in patria anche per aver lavorato al doppiaggio de "Il Re Leone", "Malibu Rescuers" e "Lo Hobbit". Ad annunciare la notizia su Facebook Serhiy Tomilenko. Interpellata dell'Unione nazionale dei giornalisti dell'Ucraina, Yulia Ostrovska, capo della piattaforma UATV / DOM, ha confermato- la notizia della morte dell'attore, riferisce sempre Ukrinform. L'Unione nazionale dei giornalisti dell'Ucraina ha espresso le sue sincere condoglianze alla famiglia e agli amici dell'attore, ha aggiunto Tomilenko.

La situazione a Irpin

Da alcuni giorni nella città di Irpin, le truppe russe stanno avanzando con carri armati e unità di fanteria motorizzata, oltre a tentare di raggiungere la periferia orientale di Kiev attraverso i distretti di Brovarsky e Boryspil. Ieri a Irpin, piccolo centro alla periferia nord di Kiev dove, secondo quanto riporta il New York Times, le forze ucraine, hanno fatto saltare il ponte sul fiume Bucha per rallentare l’avanzata russa, colpi di mortaio hanno preso di mira i civili in fuga.