“Il caos dentro”, un viaggio a 360 gradi nel mondo di Frida Kahlo

“Dal momento che i miei soggetti sono stati sempre le mie sensazioni, i miei stati mentali e le reazioni profonde che la vita è andata producendo in me, ho di frequente oggettivato tutto questo in immagini di me stessa, che erano la cosa più sincera che io potessi fare per esprimere ciò che sentivo dentro e fuori di me”

Frida Kahlo

Dalle opere di Frida Kahlo si percepisce ancora l’essenza della sua anima, icona del mondo dell'arte, donna forte e determinata, mito del Messico e universalmente riconosciuto.

La mostra a Trieste, dal 12 marzo al 23 luglio, vuole celebrarne la personalità e il talento.

“Il caos dentro” è infatti un percorso fotografico e interattivo di forte impatto sensoriale che intende coinvolgere pienamente il visitatore nel ripercorrere la vita, la storia e la creatività della pittrice messicana, anche grazie all’uso della multimedialità.

All’interno dell’esposizione è possibile seguire percorsi tematici che consentono al visitatore di immergersi completamente nel mondo di Frida e di accedere a focus dedicati alle singole opere. Si tratta di una modalità nuova per approfondire la conoscenza dell’artista grazie a contenuti originali che spaziano dal rapporto di Frida con il corpo, alle sue relazioni con la politica, fino al valore della sua pittura.

Oltre alle opere d’arte, proposte in formato modlight - quello in cui il dipinto, di cui si mantengono le dimensioni originali, viene digitalizzato e riprodotto su uno speciale film e gode di retroilluminazione omogenea - la collezione presenta anche centinaia di fotografie personali, ritratti d’autore, lettere, pagine di diario, abiti e gioielli ispirati all’artista, per un viaggio a 360 gradi nell’universo di Frida.

E, in questo viaggio, sarà anche possibile apprezzare gli angoli più rappresentativi dell’interno della sua storica abitazione di città del Messico: la Casa Azul, dove Frida visse sin dall’infanzia, prima con la sua famiglia e successivamente con il marito Diego Rivera e oggi è la sede del museo a lei dedicato.