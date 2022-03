Una nave cargo si è incagliata dopo essere uscita dal porto Baltimora

Ferma da domenica scorsa davanti al porto di Baltimora, negli Stati Uniti. Una grande nave portacontainer, appartenente alla stessa società di quella che bloccò il canale di Suez, si è incagliata poco dopo levato l'ancora.

"La nave Ever Forward, lunga 334 metri, si è incagliata nella baia di Chesapeake dopo aver lasciato il porto di Baltimora domenica notte", ha spiegato il direttore dell'amministrazione portuale del Maryland, William Doyle. "Non ci sono feriti né sversamenti", ha precisato e la nave "non impedisce il transito delle altre navi nel porto”.