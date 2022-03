Nuove inondazioni in Australia, ci sono morti e migliaia di evacuati

Sono almeno due le vittime delle recenti inondazioni che hanno nuovamente colpito l'Australia orientale e che hanno obbligato le autorità locali a ordinare l'evacuazione di 14.500 persone in diverse città. La forte pioggia e la tempesta di vento seguono di poche settimane le altre gravi alluvioni che hanno sconvolto città come Lismore, circa 600 chilometri a nord di Sydney, dove non era stata ancora completata l'opera di pulizia dopo il precedente disastro. I nuovi ordini di evacuazione, tutti precauzionali, sono concentrati proprio su Lismore, così come la città di Ballina e altre nella regione dei Northern Rivers. L'attuale tempesta sta colpendo il Nuovo Galles del Sud settentrionale e il Queensland meridionale, la stessa regione funestata dalle inondazioni di fine febbraio e inizio marzo che hanno causato 22 morti.