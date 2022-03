Dopo la fuga dall'Ucraina, il tempo sospeso nella stazione di Cracovia

Cracovia, con i suoi settecentomila abitanti, è la seconda città più popolosa della Polonia. Nelle immediate vicinanze c'è Katowice, la città natale di Giovanni Paolo II, ma anche i lager nazisti di Auschwitz e Birekenau, oggi musei dell'orrore. La frontiera ucraina dista 250 km, altri 50 e si arriva a Leopoli. Bastano due ore di macchina anche per raggiungere i confini con la Repubblica Ceca e con la Slovacchia. Oggi torna a essere un crocevia della storia: la principale stazione ferroviaria, un bellissimo edificio costruito negli anni '40 dell'Ottocento in stile neorinascimentale, è diventata un grande accampamento dove sostano centinaia di persone provenienti dall'Ucraina, che aspettano permessi e passaggi per raggiungere altre destinazioni. Ci sono donne e uomini di ogni età, con uno o due bagagli al seguito, trasportini, passeggini, cani e gatti salvati dalle bombe, tanti bambini che giocano. Dai resoconti dei cronisti sul posto e dagli scatti dei fotoreporter non traspare sofferenza ma una paziente e ordinata attesa. Il meccanismo dell'accoglienza sembra funzionare, i volontari non si fermano un attimo, passano a decine tra gli sfollati portando cibo e prodotti per l'igiene personale, si prendono cura anche degli animali domestici.