La stampa straniera sulla sconfitta dell'Italia: persa nel deserto

L'Equipe titola a tutta pagina "L'Italia persa nel deserto", con un chiaro riferimento al Qatar che ospiterà il Mondiale. E aggiunge. "Già assenti dall’ultimo Mondiale in Russia nel 2018, vivono un nuovo terribile fallimento".

I tabloid inglesi giocano sulle parole, come The Sun: "Get the boot", silurata, presa a calci. Boot in inglese è lo Stivale. Mentre il Daily Mirror commenta con un eloquente 'Mamma mia' l'uscita di scena della squadra di Mancini.

Il Mundo Deportivo ci mette "in mezzo a una strada": "Italia, a la calle" è il titolo del quotidiano, che sottolinea come "otto mesi dopo aver raggiunto la gloria, gli azzurri subiscono un'altra tragedia calcistica". Marca descrive un'Italia che "torna nel caos" e si domanda se l'Europeo non fosse stato "un miraggio". Una brutta "sbornia dopo l'Europeo. Pochi mesi dopo aver festeggiato in grande stile a Wembley, l'Italia ha toccato nuovamente il fondo La fiducia post Europeo ha divorato una generazione", scrive il quotidiano sportivo spagnolo.

È un "disastro" titola El Pais. Anche per As è "Tragedia azzurra". Più didascalico il catalano Sport: "L'Italia resta fuori dal Mondiale".

In Germania, la Bild scrive di "Quasi-disastro" azzurro. Mentre per Kicker "256 giorni dopo la festa di Wembley continua la maledizione italiana ai Mondiali", "Un incubo". Per la Sueddeutsche Zeitung è "il punto più basso in assoluto" dell'Italia. Sulla Faz il titolo è "L'apocalisse italiana è seguita dal disastro.

Infine il Sudamerica con l'argentino Clarin che titola: "Sorpresa negli spareggi: per la seconda volta l'Italia rimane fuori dal Mondiale". Il brasiliano O' Globo che aggiunge: "Italia fuori dalla Coppa". La stampa locale: 'Disastro', 'Incubo".