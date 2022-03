Raid all'alba su Kiev: missili colpiscono un condominio

L'attacco russo sull'Ucraina si è avvicinato al centro di Kiev martedì mattina, quando una serie di missili hanno colpito un quartiere residenziale nel giorno in cui i leader di tre paesi dell'Unione Europea, i premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, hanno annunciato l'arrivo a Kiev per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky come dimostrazione di sostegno.

Poco prima dell'alba, grandi esplosioni sono state udite in tutta Kiev per quello che le autorità ucraine hanno detto essere un attacco con colpi di artiglieria. Il bombardamento ha innescato un enorme incendio in un edificio di 15 piani. Frenetico l'arrivo dei soccorsi nel tentativo di mettere in salvo i civili.

Almeno due persone sono morte nell'attacco che ha colpito il condominio. Scene drammatiche che si ripetono ormai quotidianamente. I servizi di emergenza ucraini spiegano su Facebook che i colpi hanno devastato un edificio di 15 piani nel quartiere di Sviatochine, nella parte occidentale della capitale, causando un grande incendio. L'esplosione ha fatto scoppiare tutti i vetri dell'immobile e di quelli vicini.

Una delle esplosioni avvenute alle prime ore di oggi a Kiev ha colpito e danneggiato la stazione Lukyanivska della metropolitana. A renderlo noto su Twitter è stata la stessa società che gestisce la rete metropolitana, precisando che la deflagrazione ha causato danni alla facciata e agli uffici della stazione. La fermata, vicina al centro di Kiev, è stata ora chiusa per i danni. Lo riporta la Bbc.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha annunciato che da stasera entrera' in vigore un coprifuoco di 36 ore nella capitale ucraina, quasi completamente accerchiata dalle forze russe.