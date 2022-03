Roma, al Maxxi la Venezia visionaria di Ozpetek

Venezia è una donna immersa nell'acqua, ed è il riflesso delle sue stesse immagini a rigenerarla, bellissima ed eterna. Dalla Biennale d'Arte, al Maxxi di Roma, Venetika: l’omaggio di Ferzan Ozpetek alla città lagunare, attraverso una video-installazione che descrive Venezia proprio come il regista l'ha vista, per la prima volta, da ragazzo. L'affascinante interprete del lavoro è Kasia Smutiak, con il suo impegno per i diritti umani e il pensiero alla Polonia, il suo Paese, in prima fila nel difficile scenario internazionale.

Nella mostra, una scatola magica racchiude la Venezia visionaria di Ferzan Ozpetek. Immagini sinuose, dai colori tenui, filtrate come in un sogno dalla lente liquida dell’acqua che le avvolge. Un’ istallazione che sembra dialogare con le altre opere del Maxxi dove è in corso anche una mostra dedicata all'arte ucraina contemporanea.

La scatola c’è davvero: in piazza Alighiero Boetti c’è un un cubo rosso di 7 metri per 7 dalle pareti specchianti che, da un lato, richiamano la tradizione degli “specchieri veneziani” e, dall’altro, riflettono l’ambiente circostante. All’esplosione di colore dell’esterno di questo spazio, fanno da contrappunto il buio e l’atmosfera rarefatta dell’interno, dove il pubblico segue un percorso che, come in un labirinto, si snoda attorno a una stanza centrale dedicata alla proiezione di un cortometraggio di 5 minuti, vero cuore dell’installazione. Il visitatore, sospeso sopra un pontile, è avvolto dalla proiezione su 3 pareti, che si riflette a terra su una vasca d’acqua, creando una sensazione coinvolgente e immersiva.

A terra, le doghe di legno rimandano ai pontili tipici di Venezia, sulle pareti immagini in grande formato tratte dal film accompagnano il visitatore. Tutto intorno si percepisce il profumo della laguna, mentre si diffondono la musica e la voce di Sezen Aksu.

Il progetto, a cura di Giovanna Zabotti, prodotto da Faros Film e Fondaco, con Bulgari come partner principale, è stato ideato nel 2019 per la 58^ Biennale d’Arte di Venezia e da oggi è aperta al pubblico, al Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, fino al 30 aprile 2022.