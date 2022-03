Sanzioni alla Russia, sequestrato a Londra un superyacht da 38 milioni di sterline

Il governo britannico ha disposto il sequestro di un superyacht da 38 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro) di proprietà di un uomo d'affari russo ormeggiato nel distretto finanziario di Canary Wharf a Londra. Il ‘Phi’, uno yacht di 58,5 metri di costruzione olandese, è stato trattenuto in base alle sanzioni determinate a colpire interessi russi. È la prima volta che le norme sulle sanzioni vengono attivate per il sequestro di una nave in acque britanniche. L'imbarcazione di lusso si trovava a Canary Wharf per i superyacht awards e doveva ripartire martedì. Il governo ha dichiarato che lo yacht è di proprietà di un uomo d'affari russo ma non ha rivelato dettagli sulla sua identità. La società a cui appartiene la nave avrebbe sede nelle isole di St Kitts e Nevis, e la nave batte bandiera maltese.

"Oggi abbiamo sequestrato un superyacht da 38 milioni di sterline e trasformato un'icona del potere e della ricchezza della Russia in un chiaro e forte avvertimento a Putin e ai suoi amici", ha detto il segretario ai trasporti Grant Shapps in una dichiarazione. "Il sequestro del ‘Phi’ dimostra, ancora una volta, che possiamo e vogliamo intraprendere l'azione più forte possibile contro coloro che cercano di trarre vantaggio dalle connessioni russe".

Il governo ha detto che altre navi sono sotto inchiesta da parte delle autorità preposte. Il portavoce del primo ministro Boris Johnson ha dichiarato: "Il Dipartimento dei Trasporti ha lavorato a stretto contatto con la National Crime Agency e il Border Force Maritime Investigation Bureau per intercettare il superyacht", ha detto il portavoce. "Continueremo a intraprendere azioni robuste contro chiunque tragga vantaggio dai legami con la Russia".