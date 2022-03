Shanghai divisa in due dal lockdown, le immagini

Le autorità di Shanghai hanno iniziato a chiudere alcune aree occidentali della città con due giorni di anticipo rispetto al previsto. Questa accelerazione nell'allargamento del lockdown sarebbe dovuta al fatto che i nuovi casi di COVID-19 nella città più popolosa della Cina sono aumentati di un terzo nonostante le misure già in atto per cercare di fermare la diffusione del virus. Con i suoi 26 milioni di abitanti Shanghai, il cuore finanziario della Cina, è al terzo giorno di lockdown a rotazione. Lunedì mattina la città si è risvegliata divisa in due con la chiusura dei distretti a est del fiume che dovrebbe terminare il 1 aprile, mentre le rimanenti aree dovevano essere chiuse tra il primo e il 5 aprile ma la misura di restrizione è stata avviata in anticipo.

Le autorità hanno diviso la città approssimativamente lungo il fiume Huangpu, separando il centro storico a ovest del fiume dal distretto finanziario e industriale orientale di Pudong per consentire test di massa scaglionati. Sui social media locali, riporta Reuters, sono circolati video che mostrano residenti frustrati dal blocco che chiedono spiegazioni lamentandosi dell'approccio di tolleranza zero della Cina al COVID-19. La metropoli è al terzo giorno di lockdown di massa, il più grande in Cina dai 76 giorni di blocco a Wuhan all'inizio del 2020.