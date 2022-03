Le prime immagini dal satellite italiano COSMO-SkyMed

A un mese dal lancio arrivano le prime immagini dal secondo satellite COSMO-SkyMed di Seconda Generazione per l'osservazione della Terra. Elaborate da e-GEOS, mostrano il ghiacciaio Pine Island in Antartide, la pianura alle porte di Pordenone e alcune isole dell'arcipelago delle Galapagos. Finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dal Ministero della Difesa con il contributo del Ministero dell’Università e della Ricerca, il programma è attualmente nella sua fase di test in orbita.

Fra i possibili utilizzi delle immagini della costellazione COSMO-SkyMed ci sono il monitoraggio delle infrastrutture, la gestione delle emergenze, il monitoraggio dei cambiamenti climatici, la sicurezza.

Nel programma sono state coinvolte molte imprese italiane, a partire da Leonardo e dalle sue joint venture Thales Alenia Space e Telespazio.