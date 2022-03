Testimoni dell'annientamento: gli scatti degli unici due reporter rimasti a Mariupol sotto le bombe

A Mariupol erano rimasti solo loro. Hanno fotografato, ripreso e raccontato gli attacchi ai civili, i bombardamenti, la devastazione. Il videogiornalista Mstyslav Chernov e il fotografo Evgeniy Maloletka lavorano entrambi per per Associated Press, una delle più importanti e autorevoli agenzie di stampa al mondo. Sono arrivati nella città sul Mar D'Azov il 24 febbraio, un'ora prima che iniziasse l'invasione, sono rimasti per tre settimane, un giorno dopo l'altro, sotto le bombe, cercando disperatamente una flebile connessione per inviare le immagini all'agenzia, collegando le attrezzature ai generatori dell'ospedale dove si nascondevano, mentre i medici li incitavano a documentare tutto: “Nessuno sa cosa sta succedendo qui”, dicevano.

Chernov e Maloletka sono dovuti scappare il 15 marzo perché i russi li stavano cercando. “Se vi trovano, vi metteranno davanti a una telecamera e vi costringeranno a dire che tutto quello che avete documentato è una bugia. Tutti i vostri sforzi, tutto quello che avete fatto verrebbe vanificato", ha detto loro un ufficiale dell'esercito ucraino mentre li aiutava a lasciare la città. Ci sono riusciti infilandosi nelle auto di due famiglie in coda per provare ad approfittare dei corridoi umanitari, passando quindici checkpoint russi: "Mentre ci fermavamo al sedicesimo posto di blocco, abbiamo sentito delle voci. Voci ucraine. Ho provato un enorme sollievo. La madre nella parte anteriore dell'auto è scoppiata in lacrime. Eravamo fuori", raccontano i due in un lungo articolo in prima persona pubblicato sul sito dell'agenzia. “Non avevo mai, mai percepito fosse così importante rompere il silenzio”, scrive Chernov.