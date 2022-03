Titti, 80 anni e restare sempre il canarino più amato al mondo

Compleanno in casa Warner Bros

Per onorare gli "80 anni di Titti", gli splendidi murales ideati da un vivace gruppo di artisti mostreranno l'entusiasmo, l’allegria, la dolcezza e l'intelligenza di Titti, nonché la sua accattivante personalità. Visionabili gratuitamente, queste spettacolari opere d'arte appariranno negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Germania, Polonia, Spagna, Italia, Messico, Brasile, Emirati Arabi Uniti e altri Paesi ancora. Negli Stati Uniti, i murales di Titti potranno essere ammirati in più di 30 città