Tra le macerie di Kharkiv

I bombardamenti russi su Kharkiv, la seconda città del paese per grandezza, nel nord-est dell'Ucraina, hanno distrutto edifici e condomini. Visibili anche i crateri dei colpi di artiglieria sul terreno. Le immagini si riferiscono ai danni provocati dagli attacchi degli ultimi giorni. Media ucraini riferiscono che le sirene di allarme hanno risuonato anche oggi in diverse città compresa Kharkiv dove è scattata l'allerta per i residenti che devono correre nei rifugi al quattordicesimo giorno di guerra dopo l'invasione russa.