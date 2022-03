Ucraina: la morte del piccolo Kirill, icona del dramma dei civili

C'è anche un bambino di 18 mesi, Kirill, tra le persone uccise dagli attacchi della Russia alla città ucraina di Mariupol, assediata da giorni. Una fotografia racconta il drammatico momento in cui i genitori del bambino, Marina Yatsko e il compagno Fedor, sono entrati in ospedale con il figlio ferito gravemente. A scattarla è stata Evgeniy Maloletka, reporter di Associated Press. Nell'immagine si vede l'uomo mentre sta per varcare la soglia dell'ospedale, portando in braccio il figlio avvolto in una coperta azzurra macchiata di sangue. Dietro di lui c'è la compagna, con il volto sofferente e la maglia sporca di sangue. Il personale dell'ospedale, dove mancano elettricità e riscaldamento, ha tentato di salvare la vita al bambino, ma non ha potuto farlo. La reporter ha raccontato che il piccolo è stato ucciso nel bombardamento.