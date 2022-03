Ucraina, scene di vita quotidiana nelle città che resistono

Un uomo si improvvisa vigile e presidia gli incroci nel centro di Kiev tra i cavalli di Frisia e il filo spinato. Ha in mano un cartello fatto in casa con la scritta Stop. Poco distante, tre amici camminano tra i palazzi portando dei mazzi di tulipani gialli. Olga gioca con la figlia in un parco giochi deserto e senza tempo. Poi, ancora barricate: sacchi di sabbia tra i tram fermi, cumuli di pietre davanti alle gigantografie dei cartelloni pubblicitari dei brand di lusso. La vita a Kiev è quella tra una sirena e l'altra, l'avviso che bisogna correre nei rifugi, sottoterra. In uno scantinato adibito a nursery una “tata” gioca teneramente con un bambino, uno dei 19 nati da madre surrogata. I genitori biologici non possono raggiungerli mentre la guerra infuria in Ucraina.

A Leopoli, i veterani addestrano i civili. Insegnano a maneggiare granate e armi. “Ho le mani deboli, ma posso farcela”, dice Katarina di 22 anni. In un bar, tra i divani eleganti una coppia si abbraccia e gioca con il cane. Nel suo studio Natalia ha molto lavoro: sono tanti quelli che le chiedono di realizzare tatuaggi patriottici. Un operaio attacca manifesti con la bandiera ucraina, un invito alla resistenza.

Un giovane uomo declama poesie in una piazza semi vuota. Qualcuno si sofferma in un mercatino di libri usati improvvisato.

Altri si radunano al tramonto in uno dei punti panoramici della città. Dall'alto si vedono i tetti di Leopoli e la guerra sembra lontana.